Андрій Матюха: інвестиції в освіту, технології та підтримку молоді

Андрій Валерійович Матюха — підприємець і президент благодійного фонду Favbet Foundation, що реалізує соціальні ініціативи у сферах освіти, цифровізації та підтримки молоді. Один із головних пріоритетів фонду — створення можливостей для самореалізації дітей і підлітків через навчальні програми, доступ до технологій і спортивну інфраструктуру, передає УНН.

Освіта, спорт і соціальна інтеграція

Благодійна ініціатива Клуб Супергероїв, реалізується в рамках благодійної програми Favbet Kids фонду Favbet Foundation. У 2023 році проєкт отримав відзнаку на національному конкурсі комунікаційників. Його діяльність охоплює три напрями: "IT Kids", "Сила у знаннях" та "Сильніші разом".

В межах програми сотні підлітків безкоштовно відвідують спортивні секції, зокрема з боксу та баскетболу, понад 5500 школярів отримали шкільне приладдя, а діти з вразливих категорій мають змогу навчатись основам програмування.

За словами Андрія Матюхи, такі проєкти є способом створити умови для формування відповідального й самостійного покоління.

Доступ до технологій для регіонів

Ще до повномасштабної війни Favbet Foundation ініціював модернізацію сільських бібліотек, перетворюючи їх на точки цифрового доступу. У співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Офісом Президента та Українською бібліотечною асоціацією фонд забезпечив 4300 комп’ютерами бібліотеки в 15 регіонах.

Це дало можливість мешканцям громад, особливо в сільській місцевості, отримати доступ до освітніх платформ та онлайн-ресурсів. Ініціатива сприяє цифровій інклюзії та розвитку громад, де раніше такі ресурси були обмеженими або недоступними.

Культурні ініціативи Андрія Матюхи: Підтримка спортивної спадщини

У 2023 році за ініціативи Андрія Матюхи було видано український переклад біографії Дарійо Срни — хорватського футболіста, колишнього гравця донецького "Шахтаря". Хоч цей проєкт має переважно спортивне спрямування, він також був сприйнятий як спосіб зберегти пам’ять про знакові події та персоналії сучасної спортивної історії України.

Рівний доступ до знань як право, а не привілей

Андрій Матюха неодноразово наголошував, що освіта має бути не привілеєм, а базовим правом кожної дитини. Його фонд розглядає інвестиції в освітні програми як довгострокову стратегію посилення суспільства.

"Ми будуємо майбутнє, у якому кожна дитина матиме рівний доступ до знань і можливостей. Бо саме освіта — це головна інвестиція в майбутнє сильної та незалежної України. Ми не маємо права залишати нікого осторонь у цій трансформації — знання мають бути доступні кожному, не як привілей, а як незаперечне право", — зазначає Андрій Валерійович Матюха.