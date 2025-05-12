Андрей Матюха: инвестиции в образование, технологии и поддержку молодежи

Андрей Валерьевич Матюха — предприниматель и президент благотворительного фонда Favbet Foundation, который реализует социальные инициативы в сферах образования, цифровизации и поддержки молодежи. Один из ключевых приоритетов фонда — создание возможностей для самореализации детей и подростков через образовательные программы, доступ к технологиям и спортивную инфраструктуру, передает УНН.

Образование, спорт и социальная интеграция

Одним из масштабных проектов фонда стал "Клуб Супергероев", реализуемый в рамках программы Favbet Kids. В 2023 году проект получил награду на национальном конкурсе специалистов по коммуникациям. Его деятельность охватывает три направления: "IT Kids", "Сила в знаниях" и "Сильнее вместе".

В рамках программы сотни подростков бесплатно посещают спортивные секции, включая бокс и баскетбол, более 5500 школьников получили школьные принадлежности, а дети из уязвимых категорий — возможность изучать основы программирования.

По словам Андрея Матюхи, подобные проекты создают условия для формирования ответственного и самостоятельного поколения.

Доступ к технологиям для регионов

Еще до начала полномасштабной войны Favbet Foundation инициировал модернизацию сельских библиотек, превращая их в точки цифрового доступа. В сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Офисом Президента и Украинской библиотечной ассоциацией фонд обеспечил 4300 компьютерами библиотеки в 15 регионах Украины.

Это дало возможность жителям общин, особенно в сельской местности, получить доступ к образовательным платформам и онлайн-ресурсам. Инициатива способствовала цифровой инклюзии и развитию территорий, где ранее такие ресурсы были ограничены или недоступны.

Культурные инициативы Андрея Матюхи: поддержка спортивного наследия

В 2023 году по инициативе Андрея Матюхи был издан украинский перевод биографии Дарио Срны — хорватского футболиста и бывшего игрока донецкого "Шахтера". Хотя проект в первую очередь спортивный, он также был воспринят как способ сохранить память о знаковых событиях и личностях современной спортивной истории Украины.

Равный доступ к знаниям — как право, а не привилегия

Андрей Матюха неоднократно подчеркивал, что образование должно быть не привилегией, а базовым правом каждого ребенка. Его фонд рассматривает инвестиции в образовательные программы как стратегию долгосрочного укрепления общества.

"Мы строим будущее, в котором каждый ребенок будет иметь равный доступ к знаниям и возможностям. Ведь именно образование — это главная инвестиция в будущее сильной и независимой Украины. Мы не имеем права оставлять кого-либо в стороне от этой трансформации — знания должны быть доступны каждому, не как привилегия, а как неотъемлемое право", — отмечает Андрей Валерьевич Матюха.