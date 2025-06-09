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Фанат умер после падения во время финала Лиги наций

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Во время финала Лиги наций в Мюнхене болельщик трагически погиб, упав с трибуны. Экстренные службы пытались помочь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Фанат умер после падения во время финала Лиги наций

Футбольный болельщик умер после падения с трибуны во время финала Лиги наций между Португалией и Испанией в Мюнхене в воскресенье, сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Болельщик упал из центрального яруса в медиа-зону во время первого периода дополнительного времени на фоне роста напряжения среди болельщиков.

Экстренные службы немедленно отреагировали, но фанат скончался от полученных травм.

Представитель УЕФА подтвердил информационным агентствам, что во время матча "к сожалению" умер болельщик.

Обе команды выражают соболезнования

Относительно инцидента после матча высказался тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте: "Я хотел бы выразить свои соболезнования из-за того, что сегодня на трибунах погиб болельщик. Мои соболезнования семье".

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал инцидент "чрезвычайно печальной новостью".

Точные обстоятельства падения остаются неизвестными.

Дополнение

В матче Португалия дважды уступала, но оба раза отыгрывалась, а капитан Криштиану Роналду сравнял счет. В конце концов команда Роналду победила со счетом 5-3 по пенальти, но 40-летняя звезда футбола уже выбыл из игры на 88-й минуте.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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