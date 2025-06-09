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Фанат помер після падіння під час фіналу Ліги націй

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Під час фіналу Ліги націй у Мюнхені вболівальник трагічно загинув, впавши з трибуни. Екстрені служби намагалися допомогти, але травми виявилися несумісними з життям.

Фанат помер після падіння під час фіналу Ліги націй

Футбольний уболівальник помер після падіння з трибуни під час фіналу Ліги націй між Португалією та Іспанією в Мюнхені в неділю, повідомив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Уболівальник впав із центрального ярусу в медіа-зону під час першого періоду додаткового часу на тлі зростання напруги серед уболівальників.

Екстрені служби негайно відреагували, але фанат помер від отриманих травм.

Представник УЄФА підтвердив інформаційним агентствам, що під час матчу "на жаль" помер уболівальник.

Обидві команди висловлюють співчуття

Стосовно інциденту після матчу висловився тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте: "Я хотів би висловити свої співчуття через те, що сьогодні на трибунах загинув уболівальник. Мої співчуття родині".

Тренер збірної Португалії Роберто Мартінес назвав інцидент "надзвичайно сумною новиною".

Точні обставини падіння залишаються невідомими.

Доповнення

У матчі Португалія двічі поступалася, але обидва рази відігралася, зрівняв рахунок капітан Кріштіану Роналду, забивши другий гол. Зрештою команда Роналду перемогла з рахунком 5-3 по пенальті, але 40-річна зірка футболу вже вибув з гри на 88-й хвилині.

Португалія обіграла по пенальті Іспанію у фіналі Ліги націй 09.06.25, 09:32 • 1332 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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