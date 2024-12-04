""Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Рынок недвижимости Украины снова переживает турбулентность-третью волну вызовов с начала полномасштабного вторжения. Когда-то высокий спрос обвалился в 7-10 раз, однако постепенно начал возвращаться, казалось, со стабилизацией строительных работ. Но почему, несмотря на все усилия, рынок до сих пор стоит на месте и как теперь украинцы подходят к покупке квартир?

На эти вопросы дала ответ коммуникационный стратег в сегменте жилой и коммерческой недвижимости Виктория Берещак в эксклюзивном комментарии журналисту УНН.

На сегодня рынок недвижимости переживает третью волну проблем с начала полномасштабного вторжения. Если сначала мы столкнулись с обвалом спроса в 7-10 раз в зависимости от класса, сегмента, формата и темпов строительства, то со временем, когда работы на строительных площадках возобновились, начали говорить о возвращении платежеспособного спроса. С переменным успехом, в зависимости от сезона, за 2022-2023 годы удалось частично вернуть до 25% довоенных продаж, но в очень ограниченных форматах и сегментах - отмечает Виктория.

Она объясняет, что в основном возврат продаж касается о сегменте "Комфорт+" и формате полифункциональный квартал, кластер, эко комплекс с рекреационной составляющей и многофункциональный комплекс по принципу "город в городе".

Эксперт добавляет, что к тем комплексам, на которые восстанавливается спрос наблюдается высокий темп строительства (это минимум один этаж монолитная в теплый сезон, или 6-8% готовности в месяц).

Третий важный момент для покупателя-это готовность девелопера брать на себя обязательства. То есть это о готовности выходить и несмотря на нулевые продажи строить дом - подчеркнула Берещак.

По ее словам, восстановление спроса ожидается после исчезновения сезонного фактора, который был актуальным в прошлом году. Сезонность цен определяется периодом с середины осени до середины весны, который совпадает с отопительным сезоном и усиливается энергетическим террором со стороны рф.

Мы привыкли, что сезонный фактор сохраняется и мы надеялись, что весной этого года оттолкнемся от точки 20% платежеспособного спроса и будем понемногу возвращаться. Это не быстрые темпы прироста покупать квартиры, но это примерно 3-5% в месяц или два. Но случилось не так, как полагалось и Россия в начале лета снова начала удары по энергетике - рассказывает Виктория.

Она говорит, что обстрелы рф и разрушения ТЭЦ отбросили рынок недвижимости в нескольких параметрах: это сильно ударило по производственным мощностям, по производителям стройматериалов и по стройплощадкам.

Если мы говорили ранее, что средняя задержка по рынку достигает 18-24 месяца, то теперь эта цифра увеличилась на +3 месяца с вводом в эксплуатацию - подчеркивает эксперт.

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Вторым фактором, по ее словам, стал удар по покупателю включая провальные ожидания относительно контрнаступления.

Зараз ми маємо практично нульові продажі на ринку нерухомості. У першу чергу продаються ті, хто може забезпечити відповідь на клієнтські запити, ті які можуть запропонувати альтернативну енергетику в комплексах з загоєнням ліфтового обладнання та інженерних комунікацій. Тобто продаються ті, хто може запропонувати розгалужену систему "фінансового плеча", аже готовність купувати за 100% знижується, натомість зростає попит тривалі на програми розтермінування, а не просто на дисконт - говорит Берещак.

На интересующий покупателей на рынке недвижимости экспертная ответила:

Относительно первичного рынка-это соответствие комплекса их жизненным сценариям: локация, концепция, пространственное зонирование территории, наполнение инфраструктурными решениями и квартирографии. Также изменился спрос на определенную категорию планировок, теперь хотят европланирования

Берещак говорит, что сильного спроса на" однушки", уже нет, наоборот есть спрос именно на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в диапазоне от 65 до 93 квадратных метров.

Она объясняет такую тенденцию тем, что меняется поведенческие сценарии общества.

Объединяются поколения и люди забирают своих родителей и родственников к себе. Совсем по другому живут семьи. Для покупателей Очень важно иметь большую кухню-гостиную от 17 квадратных метров и обязательно 2 отдельных санузла. Также есть запрос на отсутствие "лишних" квадратных метров, то есть тех, которые нельзя пространственно обыграть - рассказала Виктория.

Также эксперт подчеркнула, что у украинцев есть запрос на "единство комьюнити и с кем они живут":

Если раньше девелопер не ставил себе целью аккумулировать единую социальную среду, если у него был высокий процент инвестиционных квартир, где потом контингент менялся и не важно владельцам было, кто там будет жить. Сейчас в таких комплексах очень трудно решать многие бытовые вопросы, условно покупки генератора и элементарно поведением - рассказала Виктория.

Виктория добавила, что важным фактором при покупке квартиры является закрытая территория.

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