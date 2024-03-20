"Фактически без изменений": Демченко рассказал, какая сейчас ситуация на украино-польской границе

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска. Протестующие продолжают блокировать полностью возможность проезда грузовиков из Украины в Польшу в направлении пункта "Рава-Русская" и "Ягодин". В очередях находится около 850 грузовиков, рассказал в среду корреспонденту УНН представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Детали

На вопрос, какая сейчас ситуация на украино-польской границе, Демченко ответил, что "фактически без изменений".

Как и раньше - это пять направлений, которые блокируются. В очереди по состоянию на утро находится около 850 грузовиков, больше всего - напротив пунктов пропуска "Ягодин". Польские фермеры продолжают блокировать полностью возможность проезда грузовиков из Украины в Польшу в направлении пункта "Рава-Русская" и "Ягодин". Здесь нулевые показатели - сказал Демченко.

Он отметил, что крайне малое количество автомобилей, которые следуют из Польши в Украину пропускают через пункты пропуска "Шегини" - за минувшие сутки это 40 грузовиков из Польши в Украину, и в направлении пункта пропуска "Ягодин" - 70 грузовиков.

На вопрос, возобновили ли польские протестующие блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец", спикер ответил, что "нет".

Напомним

Перед польским пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским КПП "Шегини", фермеры начали блокировать движение автобусов.