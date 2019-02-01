Специалисты рассказали об опасности употребления снэков во время беременности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Употребление снэков, в частности, чипсов во время беременности может нанести непоправимый ущерб здоровью будущего ребенка, передает УНН со ссылкой на Firstcry Parenting.
Большинство потребителей считает, что чипсы изготовляют из картофеля. А поскольку жареную картошку люди едят часто, то и в чипсах нет ничего плохого. Однако, это не совсем так, говорят специалисты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые назвали опасный "химикат", содержащийся в снэках
Дело в том, что в составе готовых чипсов содержится только 30% картофеля. Все остальное - это крахмал и синтетические добавки, которые используются для улучшения вкусовых качеств.
Более того - чипсы жарят во фритюре. Растительные жиры, которые используются для жарки чипсов, негативно влияют на сердце и кровеносные сосуды, повышая уровень холестерина. А канцерогены, присутствующие в чипсах, не только усугубляют состояние здоровья будущего ребенка, но и могут изменить его ДНК.
Также отмечается, что употребление чипсов во время беременности может спровоцировать рождение маловесного ребенка. Из-за акриламида, который содержится в чипсах, и является достаточно мощным канцерогеном.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине обсуждается запрет на продажу снэковой продукции детям
Чипсы содержат большое количество соли. А поскольку соль выводит воду из организма, чипсы во время беременности грозят отеком ног и повышением общего артериального давления.
В связи с этим, специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от потребления чипсов беременным.
Как писал УНН, накануне ВОЗ заявила об опасности употребления снеков и выпечки.
При этом, согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы наращивают потребление снэков, несмотря на их вредность.
Кроме того, украинские снэки недавно уличили в том, что информации на их упаковке не отвечала реальному составу продукции. Примечательно, что речь о компании из орбиты семейного бизнеса народного депутата Украины Сергея Рыбалки. По итогу, ООО "Снэк Экспорт", которая и вводила потребителя в заблуждение, АМКУ постановил наказать штрафом в размере 68 тыс. грн.