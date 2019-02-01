Фахівці розповіли про небезпеку вживання снеків під час вагітності

Більшість споживачів вважає, що чіпси виготовляють з картоплі. А оскільки смажену картоплю люди їдять часто, то і в чіпсах немає нічого поганого. Однак, це не зовсім так, кажуть фахівці.

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Справа в тому, що в складі готових чіпсів міститься тільки 30% картоплі. Все інше - це крохмаль і синтетичні добавки, які використовуються для поліпшення смакових якостей.

Більше того - чіпси смажать у фритюрі. Рослинні жири, які використовуються для смаження чіпсів, негативно впливають на серце і кровоносні судини, підвищуючи рівень холестерину. А канцерогени, присутні в чіпсах, не тільки погіршують стан здоров'я майбутньої дитини, але і можуть змінити її ДНК.

Також наголошується, що вживання чіпсів під час вагітності може спровокувати народження дитини із низькою вагою. Через акриламід, який міститься в чіпсах, і є досить потужним канцерогеном.

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Чіпси містять велику кількість солі. А оскільки сіль виводить воду з організму, чіпси під час вагітності загрожують набряком ніг і підвищенням загального артеріального тиску.

У зв'язку з цим, фахівці настійно рекомендують утриматися від споживання чіпсів вагітним.

Як писав УНН, напередодні ВООЗ заявила про небезпеку вживання снеків і випічки.

При цьому, згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці нарощують споживання снеків, незважаючи на їх шкідливість.

Крім того, українські снеки недавно викрили в тому, що інформація на їх упаковці не відповідала реальному складу продукції. Примітно, що мова про компанію з орбіти сімейного бізнесу народного депутата України Сергія Рибалки. За підсумком, ТОВ "Снек Експорт", яка і вводила в оману споживача, АМКУ ухвалив покарати штрафом в розмірі 68 тис. грн.