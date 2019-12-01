Facebook впервые разместил под постом пользователя уведомление о фейке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Корпорация Facebook Inc. в субботу, 30 ноября, впервые разместила под постом одного из пользователей соцсети уведомление о том, что в тексте содержится дезинформация. Комментарий находится непосредственно под записью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"По закону Facebook обязан сообщить, что, по данным правительства Сингапура, этот пост содержит ложную информацию", - говорится в уведомлении, которое могут видеть только пользователи сингапурского сегмента интернета.
Автор поста - Алекс Тан, он ведет в Facebook страницу антиправительственного издания States Times Review.
В четверг, 28 ноября, власти Сингапура постановили, что Тан должен внести изменения в свою запись от 23 ноября по поводу выборов в стране.
Напомним, в работе Facebook произошел сбой.