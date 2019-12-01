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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 22769 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105065 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 83936 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 104775 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116956 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146929 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147655 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Facebook впервые разместил под постом пользователя уведомление о фейке

Facebook впервые разместил под постом пользователя уведомление о фейке

Киев  •  УНН

 • 19881 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Корпорация Facebook Inc. в субботу, 30 ноября, впервые разместила под постом одного из пользователей соцсети уведомление о том, что в тексте содержится дезинформация. Комментарий находится непосредственно под записью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"По закону Facebook обязан сообщить, что, по данным правительства Сингапура, этот пост содержит ложную информацию", - говорится в уведомлении, которое могут видеть только пользователи сингапурского сегмента интернета.

Автор поста - Алекс Тан, он ведет в Facebook страницу антиправительственного издания States Times Review.

В четверг, 28 ноября, власти Сингапура постановили, что Тан должен внести изменения в свою запись от 23 ноября по поводу выборов в стране.

Напомним, в работе Facebook произошел сбой.

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