Facebook впервые разместил под постом пользователя уведомление о фейке

"По закону Facebook обязан сообщить, что, по данным правительства Сингапура, этот пост содержит ложную информацию", - говорится в уведомлении, которое могут видеть только пользователи сингапурского сегмента интернета.

Автор поста - Алекс Тан, он ведет в Facebook страницу антиправительственного издания States Times Review.

В четверг, 28 ноября, власти Сингапура постановили, что Тан должен внести изменения в свою запись от 23 ноября по поводу выборов в стране.

Напомним, в работе Facebook произошел сбой.