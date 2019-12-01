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Facebook вперше розмістив під постом користувача повідомлення про фейк

Facebook вперше розмістив під постом користувача повідомлення про фейк

Київ • УНН

 • 19881 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Корпорація Facebook Inc. в суботу, 30 листопада, вперше розмістила під постом одного з користувачів соцмережі повідомлення про те, що в тексті міститься дезінформація. Коментар знаходиться безпосередньо під записом. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Згідно із законом Facebook зобов'язаний повідомити, що, за даними уряду Сінгапуру, цей пост містить неправдиву інформацію", - йдеться в повідомленні, яке можуть бачити тільки учасники сінгапурського сегмента інтернету.

Автор поста - Алекс Тан, він веде в Facebook сторінку антиурядового видання States Times Review.

У четвер, 28 листопада, влада Сінгапуру постановила, що Тан повинен внести зміни в свій запис від 23 листопада з приводу виборів в країні.

Нагадаємо, у роботі Facebook стався збій.

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