Facebook вперше розмістив під постом користувача повідомлення про фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Корпорація Facebook Inc. в суботу, 30 листопада, вперше розмістила під постом одного з користувачів соцмережі повідомлення про те, що в тексті міститься дезінформація. Коментар знаходиться безпосередньо під записом. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Згідно із законом Facebook зобов'язаний повідомити, що, за даними уряду Сінгапуру, цей пост містить неправдиву інформацію", - йдеться в повідомленні, яке можуть бачити тільки учасники сінгапурського сегмента інтернету.
Автор поста - Алекс Тан, він веде в Facebook сторінку антиурядового видання States Times Review.
У четвер, 28 листопада, влада Сінгапуру постановила, що Тан повинен внести зміни в свій запис від 23 листопада з приводу виборів в країні.
Нагадаємо, у роботі Facebook стався збій.