У роботі Facebook стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Користувачі соціальної мережі Facebook по всьому світу зіткнулися зі збоями в роботі в ніч на середу. Це випливає з даних на сторінці сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, передає УНН.
Неполадки в роботі соціальної мережі стали спостерігатися після 0:53 за київським часом в середу.
Частіше за інших на збої скаржаться користувачі з США, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Польщі та Філіппін. В Україні збої в роботі спостерігаються в Києві та Тернополі.
За даними Downdetector, приблизно 45% користувачів Facebook скаржаться на збої в роботі новинної стрічки, ще 33% — на повне відключення соціальної мережі, близько 21% користувачів мають проблеми зі входом в свої акаунти.
Нагадаємо, напередодні у Facebook почали тестувати темний режим.