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У роботі Facebook стався збій

У роботі Facebook стався збій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Користувачі соціальної мережі Facebook по всьому світу зіткнулися зі збоями в роботі в ніч на середу. Це випливає з даних на сторінці сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, передає УНН.

Неполадки в роботі соціальної мережі стали спостерігатися після 0:53 за київським часом в середу.

Частіше за інших на збої скаржаться користувачі з США, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Польщі та Філіппін. В Україні збої в роботі спостерігаються в Києві та Тернополі.

За даними Downdetector, приблизно 45% користувачів Facebook скаржаться на збої в роботі новинної стрічки, ще 33% — на повне відключення соціальної мережі, близько 21% користувачів мають проблеми зі входом в свої акаунти.

Нагадаємо, напередодні у Facebook почали тестувати темний режим.

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