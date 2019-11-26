У Facebook почали тестувати темний режим
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Facebook тестує темний режим для користувачів Android. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizchina.
“Користувачі додатків Facebook нарешті отримають темний режим на Android. Частина користувачів вже змогла переключити мобільний інтерфейс програми в темний режим”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що темний режим доступний в Індії, Малайзії та Італії, оскільки з’явились відгуки в Reddit та Twitter про нього.
Зазначається, що поки невідома дата, коли темний режим стане доступним для користувачів.
Нагадаємо, особисті дані користувачів Facebook могли виявитися уразливими при скачуванні додатків.