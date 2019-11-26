Особисті дані користувачів Facebook могли виявитися уразливими при скачуванні додатків

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Комплект для розробки програмного забезпечення One Audience міг відкрити несанкціонований доступ до персональних даних користувачів Twitter і Facebook. Про це повідомила в понеділок телекомпанія CNBC з посиланням на експертів в області комп'ютерної безпеки, передає УНН.