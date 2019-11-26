Особисті дані користувачів Facebook могли виявитися уразливими при скачуванні додатків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Комплект для розробки програмного забезпечення One Audience міг відкрити несанкціонований доступ до персональних даних користувачів Twitter і Facebook. Про це повідомила в понеділок телекомпанія CNBC з посиланням на експертів в області комп'ютерної безпеки, передає УНН.
За даними телекомпанії, уразливими могли виявитися адреси електронної пошти та останні повідомлення в Twitter тих користувачів, хто скористався своїм акаунтом для того, щоб завантажити деякі програми для мобільної операційної системи Android, зокрема Giant Square і Photofy.
“Ми вважаємо за необхідне, щоб користувачі мали інформацію про те, що така можливість існує і щоб вони оцінили ті додатки, якими вони користуються”, — навела телекомпанія слова представника Twitter Ліндсі Макколлум.
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Twitter повідомить тих користувачів, яких могла торкнутися виявлена уразливість і вже ознайомив компанії Google і Apple для того, щоб вони могли вжити відповідних заходів зі свого боку.
Крім того, як повідомила телекомпанія, представник Facebook інформував про те, що “два ненадійних учасника” — One Audience та Mobiburn — платили за використання таких комплектів розробки шкідливого програмного забезпечення при створенні деяких додатків. “Після проведеного розслідування ми прибрали ці додатки з нашої платформи за порушення правил і направили повідомлення One Audience та Mobiburn з вимогою негайно припинити цю діяльність”, — навела телекомпанія витримку з заяви представника Facebook.
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Повідомлення про виявлену уразливість прозвучало тоді, коли регулюючі органи, законодавці і користувачі вимагають від Facebook, Twitter і Google посиленої уваги до питань захисту персональних даних, зазначила телекомпанія СNBC. Ця проблема набула особливої актуальності після того, як в березні 2018 року стало відомо про те, що британській компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті відомості близько 87 млн користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.
Як розповіли виданню колишні співробітники організації, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою здійснення впливу на їх вибір.
Нагадаємо, Європол заявляє про блокування 26 тисяч одиниць контенту, пов’язаного з “ІД”.
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