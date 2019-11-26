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Особисті дані користувачів Facebook могли виявитися уразливими при скачуванні додатків

Особисті дані користувачів Facebook могли виявитися уразливими при скачуванні додатків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Комплект для розробки програмного забезпечення One Audience міг відкрити несанкціонований доступ до персональних даних користувачів Twitter і Facebook. Про це повідомила в понеділок телекомпанія CNBC з посиланням на експертів в області комп'ютерної безпеки, передає УНН.

За даними телекомпанії, уразливими могли виявитися адреси електронної пошти та останні повідомлення в Twitter тих користувачів, хто скористався своїм акаунтом для того, щоб завантажити деякі програми для мобільної операційної системи Android, зокрема Giant Square і Photofy.

“Ми вважаємо за необхідне, щоб користувачі мали інформацію про те, що така можливість існує і щоб вони оцінили ті додатки, якими вони користуються”, — навела телекомпанія слова представника Twitter Ліндсі Макколлум.

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Twitter повідомить тих користувачів, яких могла торкнутися виявлена ​​уразливість і вже ознайомив компанії Google і Apple для того, щоб вони могли вжити відповідних заходів зі свого боку.

Крім того, як повідомила телекомпанія, представник Facebook інформував про те, що “два ненадійних учасника” — One Audience та Mobiburn — платили за використання таких комплектів розробки шкідливого програмного забезпечення при створенні деяких додатків. “Після проведеного розслідування ми прибрали ці додатки з нашої платформи за порушення правил і направили повідомлення One Audience та Mobiburn з вимогою негайно припинити цю діяльність”, — навела телекомпанія витримку з заяви представника Facebook.

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Повідомлення про виявлену уразливість прозвучало тоді, коли регулюючі органи, законодавці і користувачі вимагають від Facebook, Twitter і Google посиленої уваги до питань захисту персональних даних, зазначила телекомпанія СNBC. Ця проблема набула особливої ​​актуальності після того, як в березні 2018 року стало відомо про те, що британській компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті відомості близько 87 млн ​​користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.

Як розповіли виданню колишні співробітники організації, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою здійснення впливу на їх вибір.

Нагадаємо, Європол заявляє про блокування 26 тисяч одиниць контенту, пов’язаного з “ІД”.

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