Личные данные пользователей Facebook могли оказаться уязвимыми при скачивании приложений
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Комплект для разработки программного обеспечения One Audience мог открыть несанкционированный доступ к персональным данным пользователей Twitter и Facebook. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNBC со ссылкой на экспертов в области компьютерной безопасности, передает УНН.
По данным телекомпании, уязвимыми могли оказаться адреса электронной почты и последние сообщения в Twitter тех пользователей, кто воспользовался своим аккаунтом для того, чтобы загрузить некоторые программы для мобильной операционной системы Android, в частности Giant Square и Photofy.
“Мы считаем необходимым, чтобы пользователи имели информацию о том, что такая возможность существует и чтобы они оценили те приложения, которыми они пользуются”, — привела телекомпания слова представителя Twitter Линдси Макколлум.
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Twitter сообщит тем пользователям, которых могла затронуть обнаруженная уязвимость и уже ознакомил компании Google и Apple для того, чтобы они могли принять соответствующие меры со своей стороны.
Кроме того, как сообщила телекомпания, представитель Facebook информировал о том, что “два ненадежных участника” — One Audience и Mobiburn — платили за использование таких комплектов разработки вредоносного программного обеспечения при создании некоторых приложений. “После проведенного расследования мы убрали эти приложения с нашей платформы за нарушение правил и направили сообщение One Audience и Mobiburn с требованием немедленно прекратить эту деятельность”, — привела телекомпания выдержку из заявления представителя Facebook.
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Сообщение об обнаруженной уязвимости прозвучало тогда, когда регулирующие органы, законодатели и пользователи требуют от Facebook, Twitter и Google усиленного внимания к вопросам защиты персональных данных, отметила телекомпания СNBC. Эта проблема приобрела особую актуальность после того, как в марте 2018 года стал известно о том, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения около 87 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.
Как рассказали бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.
Напомним, Европол заявляет о блокировании 26 тысяч единиц контента, связанного с “ИГ”.
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