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Цукерберг: Facebook запізнився з реакцією на проблеми із захистом особистих даних

Київ • УНН

 • 24331 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Глава Facebook Марк Цукерберг вважає, що його компанія, а також інші великі інтернет-корпорації запізнилися з прийняттям заходів для врегулювання ряду соціальних проблем, включаючи захист персональних даних користувачів. Про це він заявив в опублікованому в четвер інтерв’ю газеті Nikkei, передає УНН.

Цукерберг: Facebook запізнився з реакцією на проблеми із захистом особистих даних

“В останні роки Facebook та інші великі інтернет-компанії виявилися схильні до різних соціальних проблем. З деякими з необхідних заходів у відповідь щодо цього — ми запізнилися”, — сказав він відповідаючи на питання про недавні скандали, що стосуються конфіденційності інформації та питання втручання у вибори президента США. За його словами, у Facebook також витягли масу уроків в процесі боротьби з фейковий новинами, які загрожують демократії.

“Ми зіткнулися з низкою проблем, таких як конфіденційність, але ми змінилися. Якщо ми стикаємося з чимось, що є чутливим для суспільства, нам потрібен час, щоб повністю вирішити цю проблему. Це зовсім інший підхід у порівнянні з тим, що було п’ять років тому”, — додав Цукерберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп зустрівся з Цукербергом в Білому домі

У США в останні місяці приділяють особливу увагу питанням, які стосуються збору та зберігання особистих даних користувачів працюють в інтернеті компаніями. Одним із приводів для цього став скандал, в центрі якого опинилася соцмережа Facebook. Він вибухнув після того, як в березні 2018 року газета The New York Times повідомила, що британській компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті відомості десятків мільйонів користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли виданню колишні співробітники організації, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою здійснення впливу на їх вибір.

Цукербергу вже довелося виступити на двох слуханнях в Конгресі. Підприємець запевнив американських законодавців у тому, що надалі в соцмережі будуть дбайливіше поводитися з персональними даними.

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