Трамп зустрівся з Цукербергом в Білому домі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп в четвер провів зустріч з главою американської компанії Facebook Марком Цукербергом в Овальному кабінеті Білого дому. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Трампа.
“Приємна зустріч з Марком Цукербергом сьогодні в Овальному кабінеті”, — написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.
За даними порталу Axios, про відвідини Цукербергом Білого дому заздалегідь оголошено не було.
“Він (Цукерберг) провів хорошу, конструктивну зустріч з президентом Трампом”, — цитує портал слова прессекретаря Facebook.
Раніше газета Politico повідомляла, що засновник соцмережі повинен на цьому тижні зустрінеться з законодавцями Конгресу США, щоб обговорити питання регулювання інтернету.
У минулому році Цукерберг двічі виступав на слуханнях в американському Конгресі. Приводом для цього став скандал, в центрі якого опинилася соцмережа Facebook. Він вибухнув після того, як в березні 2018 року газета The New York Times повідомила, що британській компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті відомості десятків мільйонів користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли виданню колишні співробітники організації, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою здійснення впливу на їх вибір.
Нагадаємо, зустріч Зеленського та Трампа відбудеться 25 вересня.