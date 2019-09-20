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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64353 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112075 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103901 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110818 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 17:33 • 148415 просмотра

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Трамп встретился с Цукербергом в Белом доме

Трамп встретился с Цукербергом в Белом доме

Киев  •  УНН

 • 15806 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с главой американской компании Facebook Марком Цукербергом в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Трампа.

“Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете”, — написал Трамп на своей странице в Twitter.

По данным портала Axios, о посещении Цукербергом Белого дома заранее объявлено не было.

“Он (Цукерберг) провел хорошую, конструктивную встречу с президентом Трампом”, — цитирует портал слова прессекретаря Facebook.

Ранее газета Politico сообщала, что основатель соцсети должен на этой неделе встретится с законодателями Конгресса США, чтобы обсудить вопросы регулирования интернета.

В прошлом году Цукерберг дважды выступал на слушаниях в американском Конгрессе. Поводом для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября.

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