Трамп встретился с Цукербергом в Белом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с главой американской компании Facebook Марком Цукербергом в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Трампа.
“Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете”, — написал Трамп на своей странице в Twitter.
По данным портала Axios, о посещении Цукербергом Белого дома заранее объявлено не было.
“Он (Цукерберг) провел хорошую, конструктивную встречу с президентом Трампом”, — цитирует портал слова прессекретаря Facebook.
Ранее газета Politico сообщала, что основатель соцсети должен на этой неделе встретится с законодателями Конгресса США, чтобы обсудить вопросы регулирования интернета.
В прошлом году Цукерберг дважды выступал на слушаниях в американском Конгрессе. Поводом для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.
Напомним, встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября.