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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107948 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В работе Facebook произошел сбой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пользователи социальной сети Facebook по всему миру столкнулись со сбоями в работе в ночь на среду. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, что отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает УНН.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 0:53 по киевскому времени в среду.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши и Филиппин. В Украине сбои в работе наблюдаются в Киеве и Тернополе.

По данным Downdetector, примерно 45% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 33% — на полное отключение социальной сети, около 21% пользователей имеют проблемы со входом в свои аккаунты.

Напомним, накануне в Facebook начали тестировать темный режим.

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