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Facebook удалил три сети фейковых аккаунтов в РФ, Пакистане и США

Киев • УНН

 • 20165 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Компания Facebook в течение августа удалила три сети ложных аккаунтов, работавших в России, Пакистане и США, говорится в заявлении компании 1 сентября, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Facebook удалил три сети фейковых аккаунтов в РФ, Пакистане и США

По данным компании, небольшая сеть в России состояла из 13 аккаунтов и двух страниц, связанных с подконтрольным Кремлю Агентством интернет-исследований (IRA).

Facebook сообщает, что начал расследование российской сети по подсказке о деятельности ее членов в оффлайне, полученной от Федерального бюро расследований. Сеть изначально концентрировала деятельность на Соединенных Штатах, Великобритании, Алжире, Египте и других англоязычных регионах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

IRA, также известное как “фабрика троллей”, принадлежит представителю окружения президента России Владимира Путина Евгению Пригожину, который также руководит российскими наемниками. Двух людей, связанных с “фабрикой троллей”, арестовали в Ливии в прошлом году.

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Удаленная сеть в Пакистане оказалась намного больше — она состояла из 453 аккаунтов, 103 страниц, 78 сообществ и 107 страниц в Instagram. Эти учетные записи работали в Пакистане и Индии. Других деталей относительно ее работы компания не предоставляет.

Сеть в США Facebook связывает с компанией CLS Strategies — фирмой по стратегическим коммуникациям, базирующейся в Вашингтоне. Она состояла из 55 профилей, 42 страниц и 36 Instagram аккаунтов.

“Эта сеть фокусировалась в основном на Венесуэле, а также на Мексике и Боливии. Мы нашли эту деятельность в рамках проактивного расследования возможного неаутентичного поведения в регионе”, — заявляет Facebook.

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Среди клиентов CLS — правительства нескольких латиноамериканских стран, в том числе Мексика, а также Бразилия и Перу, граничащих с Боливией.

По данным Facebook, компания удалила около десятка кампаний по влиянию, связанных с людьми, причастными к IRA, с 2017 года. Всего соцсеть удалила более 100 групп фейковых аккаунтов по всему миру в течение этого периода.

Напомним, по данным СБУ, в Киеве разоблачили распространителей фейков про коронавирус за деньги из РФ.

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