Facebook видалив три мережі фейкових акаунтів у РФ, Пакистані та США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Компанія Facebook протягом серпня видалила три мережі несправжніх акаунтів, що працювали в Росії, Пакистані та Сполучених Штатів, йдеться в заяві компанії 1 вересня, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
За даними компанії, невелика мережа в Росії складалася з 13 акаунтів та двох сторінок, які пов’язані з підконтрольним Кремлю Агентством інтернет-досліджень (IRA).
Facebook повідомляє, що почав розслідування російської мережі за підказкою щодо діяльності її членів в офлайні, отриманої від Федерального бюро розслідувань. Мережа від початку концентрувала діяльність на Сполучених Штатах, Великій Британії, Алжирі, Єгипті та інших англомовних регіонах на Близькому Сході та в Північній Африці.
IRA, також відоме як “фабрика тролів”, належить представнику оточення президента Росії Володимира Путіна Євгену Пригожину, який також керує російськими найманцями. Двох людей, пов’язаних із “фабрикою тролів”, заарештували в Лівії минулого року.
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Видалена мережа в Пакистані виявилася набагато більшою — вона складалася з 453 акаунтів, 103 сторінок, 78 спільнот та 107 сторінок в Instagram. Ці облікові записи працювали в Пакистані та Індії. Інших деталей щодо її роботи компанія не надає.
Мережу в США Facebook пов’язує з компанією CLS Strategies — фірмою зі стратегічних комунікацій, що базується у Вашингтоні. Вона складалася з 55 профілів, 42 сторінок та 36 Instagram акаунтів.
“Ця мережа фокусувалася головно на Венесуелі, а також на Мексиці та Болівії. Ми знайшли цю діяльність в рамках проактивного розслідування ймовірної неавтентичної поведінки в регіоні”, — заявляє Facebook.
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Серед клієнтів CLS — уряди кількох латиноамериканських країн, в тому числі Мексика, а також Бразилія та Перу, що межують із Болівією.
За даними Facebook, компанія видалила близько десятка кампаній з впливу, пов’язаних із людьми, причетними до IRA, з 2017 року. Загалом соцмережа видалила понад 100 груп фейкових акаунтів по всьому світу впродовж цього періоду.
Нагадаємо, за даними СБУ, у Києві викрили поширювачів фейків про коронавірус за гроші з РФ.