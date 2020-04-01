У Києві викрили поширювачів фейків про коронавірус за гроші з РФ - СБУ

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Служба безпеки України в Києві викрила та припинила діяльність групи інтернет-агітаторів, які за гроші з країни-агресора поширювали в українському сегменті Facebook фейковий контент про COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.