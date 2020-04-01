У Києві викрили поширювачів фейків про коронавірус за гроші з РФ - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Служба безпеки України в Києві викрила та припинила діяльність групи інтернет-агітаторів, які за гроші з країни-агресора поширювали в українському сегменті Facebook фейковий контент про COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що двоє зловмисників виконували замовлення з Росії на публікацію неправдивої інформації про поширення коронавірусу. Їх метою було спричинення паніки, дискредитація дій влади та дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що для популяризації фейків про COVID-19 вони активно використовували мережу бот-акаунтів, недостовірну інформацію цілеспрямовано брали із заборонених російських соцмереж.
Завдання ставились замовниками через закриту групу в “Вконтакте”, де інтернет-агітатори звітували й про виконану роботу.
Винагорода за протиправну діяльність надходила з гаманців електронних платіжних систем РФ із максимальною анонімізацією замовників.
Наразі викриті жителі Києва визнали свою провину, надали доступ до акаунтів у закритих спільнотах і сприяють виявленню осіб “кураторів”. Тривають невідкладні заходи для встановлення як безпосередніх замовників, так й інших можливих спільників інтернет-агітаторів.
Нагадаємо, за період дії карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, а також заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот.