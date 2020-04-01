В Киеве разоблачили распространителей фейков о коронавирусе за деньги из РФ - СБУ

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые за деньги из страны-агрессора распространяли в украинском сегменте Facebook фейковый контент о COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.