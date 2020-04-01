В Киеве разоблачили распространителей фейков о коронавирусе за деньги из РФ - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые за деньги из страны-агрессора распространяли в украинском сегменте Facebook фейковый контент о COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Их целью было провоцирование паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине", - сказано в сообщении.
Указано, что для популяризации фейков о COVID-19 они активно использовали сеть бот-аккаунтов, недостоверную информацию целенаправленно брали с запрещенных российских соцсетей.
Задания ставились заказчиками через закрытую группу в "Вконтакте", где интернет-агитаторы отчитывались и о проделанной работе.
Вознаграждение за противоправную деятельность поступало из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков.
Сейчас разоблаченные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц "кураторов". Продолжаются неотложные меры для установления как непосредственных заказчиков, так и других возможных сообщников интернет-агитаторов.
Напомним, за период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, а также заблокировала более тысячи интернет-сообществ.