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СБУ виявила близько 80 осіб, які поширювали фейки про коронавірус

СБУ виявила близько 80 осіб, які поширювали фейки про коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. За період дії карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, а також заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“За період дії карантину СБУ виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, із них – 4 інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони. Фахівці Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських "кіберактивістів“ з Одеси, Дніпра, Львова та Херсону”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що розслідування проводиться у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Ще 28 осіб спільно з Національною поліцією вже притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 173-1(поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.

Також кіберфахівці СБУ заблокували поширення фейкового контенту у понад 1 тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають понад 500 тисяч підписників. У разі підтвердження інформації про сплановані дії зловмисників, зокрема, за вказівкою кураторів з РФ та тимчасово окупованих територій, вони будуть перекваліфіковані згідно з відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ викрила у Львові місцеву жительку, яка розміщувала в інтернеті фейкову інформацію про розповсюдження COVID-19 та закликала до створення “Новоросії”. 

Українські Національні Новини

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