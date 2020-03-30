СБУ обнаружила около 80 человек, распространявших фейки о коронавирусе

КИЕВ. 30 марта. УНН. За период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, а также заблокировала более тысячи интернет-сообществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.