СБУ обнаружила около 80 человек, распространявших фейки о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. За период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, а также заблокировала более тысячи интернет-сообществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"За период действия карантина СБУ обнаружила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них - 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию российской стороны. Специалисты Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских "киберактивистов" из Одессы, Днепра, Львова и Херсона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование проводится в рамках уголовных производств, начатых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Еще 28 человек совместно с Национальной полицией уже привлечены к административной ответственности по ст. 173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.
Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более 1000 интернет-сообществ, в целом имеющих более 500 тыяч подписчиков. В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из РФ и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.
Напомним, СБУ разоблачила во Львове местную жительницу, которая размещала в интернете фейковую информацию о распространении COVID-19 и призвала к созданию "Новороссии".