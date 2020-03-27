У Львові викрили прихильницю "Новоросії", яка розповсюджувала фейки про коронавірус

КИЇВ. 27 березня. УНН. СБУ викрила у Львові місцеву мешканку, яка розміщувала в інтернеті фейкову інформацію про розповсюдження COVID-19 та закликала до створення "Новоросії". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.