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У Львові викрили прихильницю "Новоросії", яка розповсюджувала фейки про коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. СБУ викрила у Львові місцеву мешканку, яка розміщувала в інтернеті фейкову інформацію про розповсюдження COVID-19 та закликала до створення "Новоросії". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Фахівці з кібербезпеки спецслужби встановили, що львів’янка, яка є учасницею понад 1000 спільнот у заборонених соцмережах, зі свого акаунту свідомо поширювала неправдиву інформацію про COVID-19. Жінка намагалася нагнітати панічні настрої серед населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні", - сказано у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютер, з якого поширювались фейки. На ньому також містились дописи із закликами до повалення конституційного ладу в нашій державі та пропагування ідеї створення так званої "Новоросії".

Під час досудового слідства перевіряється інформація щодо можливої координації дій інтернет-пропагандистки спецслужбами РФ і терористичних організацій "Л/ДНР".

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, кіберполіція виявила в мережі близько 170 фейків про коронавірус.

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