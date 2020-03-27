Во Львове разоблачили поклонницу "Новороссии", которая распространяла фейки о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. СБУ разоблачила во Львове местную жительницу, которая размещала в интернете фейковую информацию о распространении COVID-19 и призывала к созданию "Новороссии". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Специалисты по кибербезопасности спецслужбы установили, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях, со своей учетной записи сознательно распространяла ложную информацию о COVID-19. Женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и пыталась дестабилизировать ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. На нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в нашем государстве и пропаганде идеи создания так называемой "Новороссии".
Во время досудебного следствия проверяется информация о возможной координации действий интернет-пропагандистки спецслужбами РФ и террористических организаций "Л/ДНР".
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Напомним, киберполиция обнаружила в сети около 170 фейков о коронавирусе.