Трамп підтвердив кібератаку США на російську "фабрику тролів"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп в 2018 році схвалив проведення кібератаки, націленої на російське “Агентство інтернет-досліджень”, також відоме як “фабрика тролів”. Про це оглядач видання The Washington Post Марк Тісен пише у своїй колонці в суботу, 11 липня. Про це пише УНН сираючись на дані WP та DW.
За словами журналіста, який кількома днями раніше провів інтерв’ю з главою Білого дому, Трамп у відповідь на питання, чи санкціонував він атаку, відповів: “Правильно”.
Президент пояснив, що діяв на підставі наданих йому розвідданих про втручання російської сторони в вибори в Сполучених Штатах. Видання повідомляло про хакерську атаку ще в лютому 2019 го, однак глава держави раніше не підтверджував її проведення.
За словами Трампа, кібератака була лише одним з елементів політики американської влади щодо РФ. “Ніхто не проявляє до Росії більше жорсткості, ніж я”, — підкреслив президент. Він відніс до списку дій, націлених на протидію Росії, поставки озброєнь до України, перетворення США в “державу номер один по видобутку нафти”, а також неодноразову критику газопроводу “Північний потік — 2”.
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“Агентство інтернет-досліджень” в російському Санкт-Петербурзі вважають однією з компаній, яка впливає на громадську думку в соціальних мережах в інтересах Кремля. Фірму пов’язують зі структурами російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як “кухар Путіна”.
Російська влада багаторазово заперечували своє втручання у вибори президента США в 2016 році. Розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про передбачуване втручання Росії було завершено в березні 2019 року. Спецпрокурор виявив спроби представників РФ втрутитися в передвиборчу гонку, але не зміг довести змову передвиборного штабу Трампа з російською владою.
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