Кампанію проти російської опозиції влітку замовив “кухар Путіна” - ЗМІ

Як інформує видання, замовником перерахованих провокацій проти Соболь є бізнесмен Євген Пригожин, якого ЗМІ називають близьким другом і “кухарем” президента Росії Володимира Путіна, а безпосередньою організацією роботи провокаторів займався політтехнолог Ігор Мангушев.

За інформацією журналістів, саме Мангушев вигадав історію з “підпільним цехом”, де малювали підроблені підписи за висунення Соболь. Відео про цей “цех”, який нібито працював у Пресненському районі Москви, пропагандистські російські ЗМІ розмістили влітку 2019 року. За це Мангушев отримав 300 тисяч рублів (близько п’ять тисяч доларів).

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Він погодився зустрітися з журналістами і підтвердив цю інформацію, проте не став розкривати ім’я замовника. “З огляду на те, що витік стався не з моєї вини — це проблеми замовника, — те замовлення я відпрацював, далі — не мої проблеми. У цій битві жаби з гадюкою у мене симпатій немає”, — заявив Мангушев.

Мангушев — у минулому православний активіст, діяч “Ліги безпечного інтернету”, борець “за незалежність Донбасу”, а в 2013 році працював на “фабрику інтернет-тролів” у Петербурзі. Вона, за даними декількох розслідувань, також була пов’язана з бізнесменом Пригожиним.

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Іншим матеріалом прокремлівських росЗМІ проти Соболь було відеоінтерв’ю Арсенія Шипеленка, який представлявся в ролику колишнім активістом штабу Соболь.

За роботу над проектом “Сеня говорить” на наступний день після публікації “розслідування” Шипеленко, судячи з розписок, мав отримати не менше ніж 850 тисяч рублів (близько 13,5 тисяч доларів).

Зокрема, в одному з роликів показали орендований будинок в Підмосков’ї, в який, за їхніми словами, опозиція “звозила з регіонів молодих людей для участі в неузгодженому мітингу” — за винагороду. Мангушев підтвердив “Новой газете”, що “будиночок з проплаченими опозиціонерами” — частина поставленого ним спектаклю: за нього він отримав, згідно з розпискою, 220 тисяч рублів (3,5 тисячі доларів).

“Новая газета” зазначає, що всі фейкові матеріали про опозицію були опубліковані відразу в декількох ЗМІ, що входять до медіагрупи “Патріот”, яку пов’язують з Євгеном Пригожиним. За даними журналістів-розслідувачів, він також фінансував роботу “інтернет-тролів”, які втручалися в американські вибори. Крім цього, ім’я Пригожина пов’язують з російською “приватною військовою компанією Вагнера”.

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Розслідування “Новой газеты” про вибори в Московську міську думу підприємець не прокоментував. Як заявили журналісти видання, вони не надсилали йому такий запит.

Соболь, співробітниця Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального, влітку 2019 року висувала свою кандидатуру в депутати Московської міськдуми. Виборчком Москви не допустив її до виборів на підставі проведеної закритим чином експертизи, яка визнала підробленими частину зібраних нею підписів.

На таких же підставах до виборів у Москві не були допущені ще близько двох десятків незалежних кандидатів, які не пов’язані з партією влади.

Це привело до масових протестів у Москві. Влада Росії називає їх “масовими заворушеннями”. У справах, порушених після мітингів, кілька людей отримали реальні терміни позбавлення волі.