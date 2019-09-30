США ввели санкції проти двох росіян через Пригожина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Мінфін США оголосив про санкції щодо двох росіян, яких Вашингтон вважає пов’язаними з “Агентством інтернет-досліджень”, повідомляється на сайті відомства, передає УНН.
У список потрапили Денис Кузьмін і Ігор Нестеров.
Крім того, під санкціями виявилися три компанії — Autolex Transport, Beratex Group Ltd і Linburg Industries. За даними Мінфіну США, вони пов’язані з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним.
У список санкцій також внесли яхту St. Vitamin (США пов’язують її з компанією Beratex), а також літаки Embraer ERJ 135 (бортовий номер M-SAAN, Autolex), Hawker 800 (б. Н. M-VITO, Beratex) і British Aerospace 125-800 (б.н. VP-CSP, Linburg).
У Мінфіні США заявили, що вжили заходів проти тих, хто намагався вплинути на результат проміжних виборів 2018 року, незважаючи на відсутність ознак того, що іноземним силам це вдалося. “Мінфін націлений на приватні літаки і яхти, і пов’язані з ними підставні компанії Євгенія Пригожина”, — заявив глава відомства Стівен Мнучін.
У міністерстві стверджують, що Пригожин використовує ряд підставних компаній для управління своїми літаками та яхтами. Один з літаків, з бортовим номером M-VITO, був придбаний Breatex в 2012 році, ним користувалася сім’я Пригожина, повідомили в Мінфіні. За даними відомства, в 2017-2018 роках лайнер декілька разів літав в Африку, на Близький Схід і Європу, в тому числі в Судан, Центральну Африканську Республіку, Мадагаскар, Ефіопію, Лівію, Сирію, Ліван, ОАЕ, Вірменію, Німеччину і Росію (до деяких з цих країн літав і лайнер компанії Lingurg, який потрапив під санкції). На Beratex також записана яхта St.Vitamin. У Мінфіні відзначили, що дані з соцмереж свідчать про те, що сім’я Пригожина відпочивала на судні.
Як писав УНН раніше, США розширили санкції проти РФ.