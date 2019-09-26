США розширили санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Американська адміністрація внесла в чорні списки п’ять суден, одну фірму і трьох фізичних осіб за поставки палива Збройним силам Росії в Сирії. Про це оголосила в четвер пресслужба Міністерства фінансів США, пише УНН.
Зокрема, під санкції потрапили фірма Maritime Assistance, яка, як стверджується, є “підставною компанією” “Совфрахта”, а також її співробітники Іван Окороков, Карен Степанян і Ілля Логінов. До чорного списку також внесені судна “Язь”, “Сиг”, “Судак”, “Пассат” і ОТ-2077.
Перераховані судна є, згідно з інформацією американського уряду, власністю компанії “Транспетрочарт”. Американські санкції щодо “Совфрахта” і Транспетрочарта були введені в 2016 році.
Як стверджує Мінфін США, американська влада таким чином ліквідувала “схему обходу (американських) санкцій”, спрямовану на сприяння “доставки авіаційного палива російським силам, що діють в Сирії”.
Варто нагадати, що Комітет з розвідки Палати представників опублікував скаргу інформатора про Трампа.