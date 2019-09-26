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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США расширили санкции против РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Американская администрация внесла в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии. Об этом объявила в четверг пресс-служба Министерства финансов США, пишет УНН.

США расширили санкции против РФ

В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как утверждается, является “подставной компанией” “Совфрахта”, а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. В черный список также внесены суда “Язь”, “Сиг, “Судак”, “Пассат” и ОТ-2077.

Перечисленные суда являются, согласно информации американского правительства, собственностью компании “Транспетрочарт”. Американские санкции в отношении “Совфрахта” и Транспетрочарта были введены в 2016 году.

Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали “схему обхода (американских) санкций”, направленную на содействие “доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии”.

Стоит напомнить, что Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал жалобу информатора о Трампа.

Украинские Национальные Новости

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