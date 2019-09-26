Комітет з розвідки Палати представників опублікував скаргу інформатора про Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Сьогодні Комітет з розвідки Палати представників США опублікував розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб, який підняв тривогу через бесіди президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським. Про це передає УНН з посиланням на сайт комітету.
“Ця скарга є дорожню карту для нашого розслідування і надає Комітету важливу інформацію, завдяки якій він може ознайомитися з іншими свідками і документами. І це підтверджується вчорашньої записом розмови. Я хочу подякувати того, хто викриває за те, що у нього вистачило сміливості виступити, незважаючи на репресії, з якими вони вже зіткнулися з боку президента і його помічників. Ми зробимо все від нас залежне, щоб захистити цього інформатора і кожного інформатора, який виходить вперед”, — заявив голова Спецкомітету Адам Шифф.
За його словами, громадськість має право бачити скаргу і те, що вона показує.
Як повідомляв УНН, раніше зі скаргою дали ознайомитися членам Спецкомітету з розвідки Палати представників і Сенату. Оригінал був доставлений в будівлю Капітолію, де його змогли вивчити голови Спецкомітету Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія) і Річард Берр (республіканець від штату Північна Кароліна), а також деякі інші законодавці. Однак сам текст документа поки не був оприлюднений і переданий Конгресу. Палата представників також прийняла в середу резолюцію, яка не має ніякої юридично зобов’язуючої сили, із закликом надати текст скарги законодавчої гілки влади.