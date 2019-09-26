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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал жалобу информатора о Трампе

Киев • УНН

 • 33311 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сегодня Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт комитета.

Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал жалобу информатора о Трампе

“Эта жалоба представляет собой дорожную карту для нашего расследования и предоставляет Комитету важную информацию, благодаря которой он может ознакомиться с другими свидетелями и документами. И это подтверждается вчерашней записью разговора. Я хочу поблагодарить разоблачителя за то, что у него хватило смелости выступить, несмотря на репрессии, с которыми они уже столкнулись со стороны президента и его помощников. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить этого информатора и каждого информатора, который выходит вперед”, — заявил председатель Спецкомитета Адам Шифф.

По его словам, общественность имеет право видеть жалобу и то, что она показывает.

Как сообщал УНН, ранее с жалобой дали ознакомиться членам Спецкомитета по разведке Палаты представителей и Сената. Оригинал был доставлен в здание Капитолия, где его смогли изучить председателя Спецкомитета Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), а также некоторые другие законодатели. Однако сам текст документа пока не был обнародован и передан Конгрессу. Палата представителей также приняла в среду резолюцию, которая не имеет никакой юридически обязывающей силы, с призывом предоставить текст жалобы законодательной ветви власти.

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