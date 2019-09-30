США ввели санкции против двух россиян из-за Пригожина

В список попали Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

Кроме того, под санкциями оказались три компании — Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries. По данным Минфина США, они связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

В санкционный список также внесли яхту St. Vitamin (США связывают ее с компанией Beratex), а также самолеты Embraer ERJ 135 (бортовой номер M-SAAN, Autolex), Hawker 800 (б. н. M-VITO, Beratex) и British Aerospace 125-800 (б.н. VP-CSP, Linburg).

В Минфине США заявили, что приняли меры против тех, кто пытался повлиять на исход промежуточных выборов 2018 года, несмотря на отсутствие признаков того, что иностранным силам это удалось. “Минфин нацелен на частные самолеты и яхты, и связанные с ними подставные компании Евгения Пригожина”, — заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

В министерстве утверждают, что Пригожин использует ряд подставных компаний для управления своими самолетами и яхтами. Один из самолетов, с бортовым номером M-VITO, был приобретен Breatex в 2012 году, им пользовалась семья Пригожина, сообщили в Минфине. По данным ведомства, в 2017-2018 годах лайнер несколько раз летал в Африку, на Ближний Восток и Европу, в том числе в Судан, Центральную Африканскую Республику, Мадагаскар, Эфиопию, Ливию, Сирию, Ливан, ОАЭ, Армению, Германию и Россию (в некоторые из этих стран летал и попавший под санкции лайнер компании Lingurg). На Beratex также записана яхта St.Vitamin. В Минфине отметили, что данные из соцсетей свидетельствуют о том, что семья Пригожина отдыхала на судне.

Как писал УНН ранее, США расширили санкции против РФ.