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Дезінформація про COVID-19 від Росії та Китаю впливовіша за інформацію від місцевих ЗМІ - дослідження

Дезінформація про COVID-19 від Росії та Китаю впливовіша за інформацію від місцевих ЗМІ - дослідження

Київ • УНН

 • 21330 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Дезінформація про COVID-19 від російських та китайських державних ЗМІ в Франції, Іспанії та Німеччині в певних випадках досягає більшої аудиторії в соціальних медіа, ніж новини від великих медіа всередині цих країн, йдеться в дослідженні Оксфордського інтернет-інституту (OII). Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Аналітики виявили, що аудиторія французькомовних новин від російської міжнародної мережі RT у Twitter та Facebook була в п’ять разів більшою, ніж аудиторія новин від великого французького щоденного видання Le Monde.

Китайське міжнародне радіо, тим часом, досягло в п’ять разів більшого залучення аудиторії, ніж провідна іспанська газета El Pais.

"Багато з цих підтримуваних державою ЗМІ змішують авторитетне, базоване на фактах інформування про коронавірус з оманою та неправдивою інформацією, що може призвести до більшої незрозумілості", – заявила асистентка Оксфордського інтернет-інституту Катаріна Ребелло.

Співавтор дослідження, директор OII Філіп Говард додав, що на франкомовних, німецькомовних та іспаномовних користувачів соціальних мереж працюють також підтримувані державою ЗМІ Ірану та Туреччини.

Під час дослідження аналітики дослідили 20 найбільш популярних історій кожного ЗМІ за 18 травня – 5 червня.

Нагадаємо, понад 60% українців вважають, що країна ще не впоралася з епідемією COVID-19.

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