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Опитування: понад 60% українців вважають, що країна ще не впоралася з епідемією COVID-19

Опитування: понад 60% українців вважають, що країна ще не впоралася з епідемією COVID-19

Київ • УНН

 • 14045 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Наразі більше половини Українців вважає, що Україна ще не впоралася з епідемією коронавірусу. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

"Респондентів попросили оцінити, чи на їх думку, Україна вже впоралася з епідемією коронавірусу, нових хворих скоро ставатиме менше; або ж Україна ще не впоралася з епідемією, і число нових хворих зростатиме. 18% опитаних вважають, що епідемію в нашій країні подолано, і нових хворих скоро ставатиме менше. 63% притримуються думки, що Україна ще не впоралася з епідемією, і число нових хворих скоро зростатиме. 19% українців не змогли визначитись із відповіддю", - зазначають у КМІС.

Опитування було проведено з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Як повідомляв УНН, 49% українців планують провести свій літній відпочинок вдома, тоді як до карантину їхня кількість була на рівні 29%.

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