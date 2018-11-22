Facebook обжаловал штраф, выписанный британским регулятором

В марте текущего года компания Facebook оказалась в центре громкого скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети. Позже Facebook сообщил об утечке данных почти 90 млн пользователей. Информация была использована для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

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Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем блокнот Cambridge Analytica был заблокирован.

Компания Cambridge Analytica была основана на “трех китах”: психологический поведенческий анализ, основанный на “модели океана”; изучение Big Data (система анализа “следа”, который оставляет любой пользователь в соц. сетях и Интернете) таргетированная реклама (узнав о пользователе все, изучив его преимущества, ознакомившись с его данным, ему отправляется адресное послание с той информацией, которую он отреагирует должным образом).

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В материале The New York Times утверждалось, что услугами Cambridge Analytica пользовался предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа. Кроме того, в СМИ появлялись информация о возможных связях данной компании с российскими фирмами “Конкорд Менеджмент и Консалтинг” и “Агентство интернет-исследований”, которым были предъявлены обвинения в рамках расследования вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году.