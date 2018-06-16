Associated Press: Експерти Cambridge Analytica допомагають готувати переобрання Трампа в 2020 році

За його даними, мінімум чотири колишні співробітники Cambridge Analytica, в тому числі Метт Очжковскі, пов’язані зі схожою компанією Data Propria. Вона допомагає Національному комітету Республіканської партії (НКРП) вести виборчу кампанію перед майбутніми восени проміжними виборами в США. Очжковскі заявив двом репортерам агентства AP, що він зустрічався з главою виборчого штабу глави держави Бредом Парскейлом, з яким вони “разом займаються роботою на президента для 2020 року”.

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Нагадаємо, в березні поточного року компанія Facebook опинилася в центрі гучного скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі. Пізніше Facebook повідомив про витік даних майже 90 млн користувачів. Інформація була використана для розробки алгоритму аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.

Як заявили представники соцмережі, в 2015 році професор психології Кембриджського університету Олександр Коган за допомогою додатка, створеного ним на платформі Facebook, передав Cambridge Analytica масивний об’єм особистих даних користувачів. У тому ж році соцмережа заблокувала додаток і зажадала від Когана і британської компанії видалити дані, проте з’ясувалося, що не вся інформація була повністю вилучена, в зв’язку з чим аккаунт Cambridge Analytica був заблокований.