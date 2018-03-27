ABC: у США аналітичну кампанію Cambridge Analytica звинуватили у порушенні американських законів про вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Американська правозахисна організація подала звернення в міністерство юстиції США і Федеральної виборчої комісії країни з вимогою перевірити діяльність британської аналітичної компанії Cambridge Analytica на предмет порушення нею виборчого законодавства Сполучених Штатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC.
За даними телекомпанії, організація Common Cause, що базується у Вашингтоні і займається в тому числі моніторингом роботи органів влади, у поданій скарзі звинувачує Cambridge Analytica і ряд членів її керівництва в порушенні федеральних законів США про вибори, які забороняють іноземним організаціям впливати на безпосереднє прийняття рішень представниками американських виборчих кампаній.
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Як зазначає АВС, передвиборний штаб нинішнього американського лідера Дональда Трампа витратив близько 6 млн доларів США на оплату послуг британської фірми. Остання під час президентської кампанії 2016 року в США становила для штабу республіканця психологічні портрети американських виборців, а також брала участь у розробці політичної реклами. Крім того, 17 інших республіканських організацій США витратили в цілому не менше 16 млн доларів на аналогічні послуги, повідомляє телеканал.
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У своєму зверненні до федерального виборчкому і Мін’юсту Common Cause просить відомства перевірити діяльність Cambridge Analytica на предмет порушення законів США. Організація посилається на лист, направлений кілька років тому американським юристом Лоуренсом Лівай ряду республіканських донорів, колишньому політстратегу Трампа Стівену Беннону і главі Cambridge Analytica Олександру Ніксу. У ньому Лівай попереджає, що іноземні особи та організації, згідно із законами США, “не можуть грати стратегічно важливі ролі” в передвиборних кампаніях. Однак, як відзначають в Common Cause, всі зазначені особи проігнорували це попередження.
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“Необхідно повне розслідування, і якщо співробітники Cambridge Analytica дійсно неодноразово порушували наші закони, то має послідувати покарання, достатню для того, щоб схожі порушення не повторилися знову”, — йдеться в зверненні правозахисників в федеральні органи США.
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Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті. Раніше газета The New York Times повідомила, що британській фірмі вдалося зібрати особисті дані більш ніж 50 млн користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли виданню колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси. Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.