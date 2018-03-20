Cambridge Analytica втручалася у вибори по всьому світу

Журналіст телеканалу зустрічався зі співробітниками Cambridge Analytica під виглядом клієнта, який бажає вплинути на результат виборів на Шрі-Ланці, і вів таємну зйомку зустрічей у готелях Лондона з листопада 2017 року по січень 2018 року. В ході бесіди глава компанії Олександр Нікс розповів, що його фірма втрутилася в хід більш, ніж 200 виборів у різних країнах світу, серед яких Нігерія, Кенія, Чехія і Аргентина. “Ми пропонували кандидату велику суму на фінансування його передвиборної кампанії в обмін на землю, наприклад, записували це на відео, а потім розмивали обличчя нашої людини і викладали запис в інтернет”, — цитує Нікса телеканал на своєму сайті. Відповідаючи на питання про пошук компрометуючого матеріалу, він також розповів, що компанія відправляла до будинків кандидатів повій.

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У зустрічах, крім самого Никса, брали участь експерт з даними Алекс Тайлер і керуючий директор Марк Тернбулл. Останній розповів, що співробітники CA розміщували компрометуючі дані про кандидатів на окремих сайтах і в соціальних мережах. Компанія, при цьому, могла за бажанням клієнта діяти не від власного імені, а використовувала фальшиві, маскуючись під “студентів, які виконують навчальні роботи в університеті” або “туристів”.

У відповідь на фільм-розслідування Channel4 представник CA заявив, що співробітники компанії дійсно зустрічалися з журналістом телеканалу, однак їхні відповіді були витлумачені невірно. “Оцінка законності і репутаційних ризиків має для нас важливе значення, ми регулярно проводимо зустрічі з перспективними клієнтами, щоб визначити неетичні і незаконні наміри. Два керівних співробітника Cambridge Analytica пожартували над цими питаннями і активно намагалися змусити клієнта розкрити свої наміри. Вони пішли із зустрічі з серйозними побоюваннями і більше ніколи з ним не зустрічалися”, - йдеться в тексті, опублікованому на сайті компанії в понеділок.

Олександр Нікс заявив, що “глибоко шкодує” про свою участь у цих зустрічах і підкреслив, що компанія не пропонує хабарі і не підсилає нікому повій, а також не поширює недостовірну інформацію.

Нагадаємо, Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.