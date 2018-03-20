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Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

Киев  •  УНН

 • 11862 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Channel4.

Журналист телеканала встречался с сотрудниками Cambridge Analytica под видом клиента, желающего повлиять на результат выборов на Шри-Ланке, и вел тайную съемку встреч в отелях Лондона с ноября 2017 по январь 2018 года. В ходе беседы глава компании Александр Никс рассказал, что его фирма вмешалась в ход более 200 выборов в разных странах мира, среди которых Нигерия, Кения, Чехия и Аргентина. “Мы предлагали кандидату большую сумму на финансирование его предвыборной кампании в обмен на землю, например, записывали это на видео, а затем размывали лицо нашего человека и выкладывали запись в интернет”, — цитирует Никса телеканал на своем сайте. Отвечая на вопрос о поиске компрометирующего материала, он также рассказал, что компания отправляла к домам кандидатов проституток.

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Во встречах, кроме самого Никса, участвовали эксперт данным Алекс Тайлер и управляющий директор Марк Тернбулл. Последний рассказал, что сотрудники CA размещали компрометирующие данные о кандидатах на отдельных сайтах и ​​в социальных сетях. Компания, при этом, могла по желанию клиента не действовать от своего имени, а использовать фальшивые, маскируясь под “студентов, выполняют учебные работы в университете” или “туристов”.

В ответ на фильм-расследование Channel4 представитель CA заявил, что сотрудники компании действительно встречались с журналистом телеканала, однако их ответы были истолкованы неверно. “Оценка законности и репутационных рисков имеет для нас важное значение, мы регулярно проводим встречи с перспективными клиентами, чтобы определить неэтичные и незаконные намерения. Два руководящих сотрудника Cambridge Analytica пошутили над этими вопросами и активно пытались заставить клиента раскрыть свои намерения. Они ушли из встречи с серьезными опасениями и больше никогда с ним не встречались”, - говорится в тексте, опубликованном на сайте компании в понедельник.

Александр Никс заявил, что “глубоко сожалеет” о своем участии в этих встречах и подчеркнул, что компания не предлагает взятки и не подсылает никому проституток, а также не распространяет недостоверную информацию.

Напомним, Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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