Associated Press: Эксперты Cambridge Analytica помогают готовить переизбрание Трампа в 2020 году

Согласно его данным, минимум четыре бывших сотрудника Cambridge Analytica, в том числе Мэтт Очжковски, связаны со схожей компанией Data Propria. Она помогает Национальному комитету Республиканской партии вести избирательную кампанию перед предстоящими осенью промежуточными выборами в США. Очжковски заявил двум репортерам агентства AP, что он встречался с главой избирательного штаба главы государства Брэдом Парскейлом, с которым они “вместе занимаются работой на президента для 2020 года”.

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Напомним, в марте текущего года компания Facebook оказалась в центре громкого скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети. Позже Facebook сообщил об утечке данных почти 90 млн пользователей. Информация была использована для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем блокнот Cambridge Analytica был заблокирован.