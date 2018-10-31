Щомісячна аудиторія Facebook перевищила 2,27 млрд осіб

Як випливає з документів, в порівнянні з третім кварталом 2017 року зазначений показник збільшився на 10%. Йдеться про тих, хто заходить у соцмережу не рідше одного разу на місяць. При цьому, у вересні не менше 1,49 млрд чоловік хоча б один раз у день користувалися Facebook. Даний показник виріс на 9% у порівнянні з оцінками за минулорічний звітний період.

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У компанії також загострили увагу на тому, що, за її даними, у світі понад 2,6 млрд людей використовують хоча б раз на місяць якийсь із її сервісів. У цей список включені крім Facebook соцмережа Instagram, а також додатки для миттєвого обміну повідомленнями Messenger і WhatsApp. Тих, хто робить це хоча б один раз у день, за даними Facebook, більше 2 млрд.

Компанія також повідомила, що її чистий прибуток за тримісячний період, що завершився 30 вересня, склав 1,76 млрд доларів у розрахунку на акцію або сумарно 5,14 млрд дол. Він виріс на 9% по порівняннями із показниками за третій квартал 2017 року. Тоді прибуток склав 4,71 млрд доларів.

Загальна виручка за останній звітний період перевищила 13,73 млрд доларів. Здебільшого, це доходи від реклами. За підсумками третього кварталу 2017 року показник досяг 10,33 млрд доларів. Таким чином, її зростання склало 33%.

Як раніше інформував УНН, Facebook представила функцію створення 3D-фотографій у стрічці соцмережі.