Facebook представила функцію створення 3D-фотографій у стрічці соцмережі

Для створення 3D-знімка необхідно зробити фотографію в режимі “портрет”, використовуючи смартфон із подвійною камерою, та поділитися нею на сторінці в Facebook. Знімки можна буде переглядати також із використанням окулярів віртуальної реальності Oculus.

Нагадаємо, в понеділок Facebook представила два смарт-динаміка Portal та Portal+. Пристрої, як повідомили у компанії, призначені для розмов по відеозв’язку з допомогою програми Messenger і мають ряд функцій для захисту особистих даних.

Як раніше інформував УНН, співробітники Facebook видалили 559 сторінок та 251 обліковий запис, за допомогою яких скоординовано здійснювали поширення спаму та завідомо неправдивої інформації. Зазначені сторінки і акаунти, як вказується, “багаторазово порушували правила проти спаму і скоординованих неавтентичних дій”. За допомогою них “публікували величезний обсяг контенту”, зокрема публікації із помітними заголовками, покликані, за оцінками адміністрації соцмережі, “вводити людей в оману з приводу того, що це легітимні форуми для політичних дебатів”.