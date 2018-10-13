Facebook представила функцию создания 3D-фотографий в ленте соцсети

Для создания 3D-снимка необходимо сделать фотографию в режиме "портрет", используя смартфон с двойной камерой, и поделиться ею на странице в Facebook. Снимки можно будет просматривать также с использованием очков виртуальной реальности Oculus.

Напомним, в понедельник Facebook представила два смарт-динамика Portal и Portal+. Устройства, как сообщили в компании, предназначены для разговоров по видеосвязи с помощью приложения Messenger и имеют ряд функций для защиты личных данных.

Как ранее информировал УНН, сотрудники Facebook удалили 559 страниц и 251 учетную запись, с помощью которых скоординировано осуществляли распространение спама и заведомо ложной информации. Указанные страницы и аккаунты, как указывается, “многократно нарушали правила против спама и скоординированных неаутентичных действий”. С помощью них “публиковали огромный объем контента”, в частности публикации с броскими заголовками, призванные, по оценкам администрации соцсети, “вводить людей в заблуждение по поводу того, что это легитимные форумы для политических дебатов”.