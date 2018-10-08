Facebook випустила перший гаджет

За допомогою Portal можна спілкуватися зі своїми контактами з Facebook Messenger. При дзвінках можна використовувати функцію доповненої реальності. Дисплеї отримали камери роздільною здатністю 12 Мп з системою штучного інтелекту, чотири мікрофони і динаміки. Підтримується голосове управління за допомогою Amazon Alexa.



Facebook Portal має екран діагоналлю 10,1 дюйма, Portal+ отримав екран діагоналлю 15,6 дюйма.



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Замовити Facebook Portal можна за ціною 199 доларів, а Portal + - 349 доларів. На даний момент вони доступні для попереднього замовлення в США. Постачання почнеться в листопаді.



Як повідомляв УНН, американська компанія Amazon представила AmazonBasics Microwave — мікрохвильову піч, якою можна керувати за допомогою голосового помічника Alexa.