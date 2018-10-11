Facebook видалив сотні сторінок перед проміжними виборами у США

Зазначені сторінки і акаунти, як вказується, “багаторазово порушували правила проти спаму і скоординованих неавтентичних дій”. За допомогою них “публікували величезний обсяг контенту”, зокрема публікації із помітними заголовками, покликані, за оцінками адміністрації соцмережі, “вводити людей в оману з приводу того, що це легітимні форуми для політичних дебатів”.

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У компанії відзначили, що вирішили загострити увагу на прийнятих співробітниками заходах у зв’язку з майбутніми у листопаді проміжними виборами у Конгрес США. Як пояснюється, мова йде про “фальшиві акаунти або про численні акаунтах з однаковими іменами”.

Газета The New York Times опублікувала статтю з цього приводу, в якій наводяться коментарі представників Facebook. Із них випливає, що видалені сторінки та акаунти керувалися американцями, які намагалися вплинути на аудиторію в США, в тому числі прихильниками груп правого спрямування. У деяких з віддалених сторінок були сотні тисяч передплатників.

Згідно з наведеною виданням інформації, Facebook раніше ніколи не видаляв так багато сторінок у зв’язку з “кампаніями із надання впливу”. Заходи було вжито для запобігання втручання в майбутні вибори. У статті наводиться коментар глави відділу кібербезпеки соцмережі Натаніеля Глейхера. Як він констатував, співробітникам компанії важче вживати заходів щодо акаунтів американців через те, що іноді важко провести межу між обмеженням свободи слова та боротьбою з дезінформацією.

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Нагадаємо, раніше газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica, яка використовує технології глибинного аналізу даних (зокрема, даних соцмереж) для розробки стратегічної комунікації в ході виборчих кампаній в Інтернеті, вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі. Пізніше Facebook повідомив про витік даних майже 90 млн користувачів. Інформація була використана для розробки алгоритму аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.

У матеріалі The New York Times стверджувалося, що послугами Cambridge Analytica користувався передвиборний штаб чинного президента США Дональда Трампа. Крім того, в ЗМІ з’являлися інформація про можливі зв’язки даної компанії з російськими фірмами “Конкорд Менеджмент і Консалтинг” і “Агентство інтернет-досліджень”, яким були пред’явлені звинувачення у рамках розслідування втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.