Facebook видалила більше 650 пов'язаних з Росією і Іраном акаунтів і груп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Facebook видалила 652 аккаунти, груп і сторінок за “скоординовану недостовірну поведінку” на платформі цієї соціальної мережі і додатки Instagram. Про це йдеться в блозі Facebook, повідмоляє УНН.
Видалені сторінки, на думку Facebook, “можуть бути пов’язані з джерелами, які були ідентифіковані раніше урядом США в якості служб російської військової розвідки”. “Це не відноситься до дій, виявлених нами в Ірані”, — йдеться в заяві. Згідно з нею, частина цих акаунтів були видалені ще раніше за кібератаки перед виборами в США 2016 року, а контент інших, порівняно недавніх, був присвячений “політиці в Сирії і в Україні”.
31 липня Facebook стверджувала, що їй вдалося виявити чергові спроби вчинення політичного впливу за допомогою розміщення повідомлень на фальшивих сторінках напередодні проміжних виборів до Конгресу США. За даними газети The New York Times, представники соцмережі вже розповіли про це американським законодавцям в ході декількох зустрічей, що відбулися в Конгресі в кінці липня. Як стверджують в Facebook, фахівцям соцмережі вдалося зафіксувати цілеспрямовану кампанію, спрямовану на те, щоб посіяти розбрат в американському суспільстві за допомогою розміщення повідомлень, що стосуються політичних або ж гострих соціальних тем.
Як повідомляв УНН, у Facebook стався масштабний збій.