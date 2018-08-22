Facebook удалила более 650 связанных с Россией и Ираном аккаунтов и групп

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 12673 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 96681 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 202773 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 155947 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 223299 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 262318 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 218053 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 249045 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208825 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 497074 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
70%
Популярные новости

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 16305 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 17796 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 21066 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

02:52 • 4064 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 11495 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 277008 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 251755 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 337340 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 497074 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 587776 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 37842 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 223299 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 83331 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 79364 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 84793 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Facebook удалила более 650 связанных с Россией и Ираном аккаунтов и групп

Киев • УНН

 • 13987 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Facebook удалила 652 аккаунта, групп и страниц за “скоординированное недостоверное поведение” на платформе этой социальной сети и приложения Instagram. Об этом говорится в блоге Facebook, повидмоляе УНН.

Facebook удалила более 650 связанных с Россией и Ираном аккаунтов и групп

Удаленные страницы, по мнению Facebook, “могут быть связаны с источниками, идентифицированными ранее правительством США в качестве служб российской военной разведки”. “Это не относится к действиям, выявленным нами в Иране”, — говорится в заявлении. Согласно ему, часть этих аккаунтов были удалены еще раньше за кибератаки перед выборами в США 2016 года, а контент остальных, сравнительно недавних, был посвящен “политике в Сирии и в Украине”.

31 июля Facebook утверждала, что ей удалось обнаружить очередные попытки оказания политического влияния посредством размещения сообщений на фальшивых страницах в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. По данным газеты The New York Times, представители соцсети уже рассказали об этом американским законодателям в ходе нескольких встреч, состоявшихся в Конгрессе в конце июля. Как утверждают в Facebook, специалистам соцсети удалось зафиксировать целенаправленную кампанию, направленную на то, чтобы посеять раздор в американском обществе с помощью размещения сообщений, касающихся политических или же острых социальных тем.

Как сообщал УНН, в Facebook произошел масштабный сбой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39