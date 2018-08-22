Facebook удалила более 650 связанных с Россией и Ираном аккаунтов и групп

Удаленные страницы, по мнению Facebook, “могут быть связаны с источниками, идентифицированными ранее правительством США в качестве служб российской военной разведки”. “Это не относится к действиям, выявленным нами в Иране”, — говорится в заявлении. Согласно ему, часть этих аккаунтов были удалены еще раньше за кибератаки перед выборами в США 2016 года, а контент остальных, сравнительно недавних, был посвящен “политике в Сирии и в Украине”.

31 июля Facebook утверждала, что ей удалось обнаружить очередные попытки оказания политического влияния посредством размещения сообщений на фальшивых страницах в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. По данным газеты The New York Times, представители соцсети уже рассказали об этом американским законодателям в ходе нескольких встреч, состоявшихся в Конгрессе в конце июля. Как утверждают в Facebook, специалистам соцсети удалось зафиксировать целенаправленную кампанию, направленную на то, чтобы посеять раздор в американском обществе с помощью размещения сообщений, касающихся политических или же острых социальных тем.

Как сообщал УНН, в Facebook произошел масштабный сбой.