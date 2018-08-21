У Facebook стався масштабний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У соціальній мережі Facebook сьогодні, 21 серпня, по всьому світу фіксувалися проблеми в роботі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Станом на 19:20 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть під'єднатися до сервера (50%), авторизуватися (34%), а також відправляти або отримувати повідомлення (15%).
Найбільші проблеми спостерігаються майже по всій території США, у Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Чилі, Венесуелі, Еквадорі, Уругваї, на південному сході та на південному заході Канади, в Австралії, Єгипті, Індії, Японії, Китаї, Бангладеш, Манілі, Сінгапурі, Лаосі, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Ірландії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі, Чехії, Данії, Норвегії, Болгарії, Румунії, Литві.
Серед українських користувачів на проблеми жаліються жителі Києва, Рівного, Тернополя, Сум, Харкова, Полтави, Нікополя, Запоріжжя, Черкас та Вінниці.
Як повідомляв УНН, минулого тижня збої у Facebook ставалися три дні поспіль.